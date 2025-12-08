Azərbaycanın icmal büdcəsinin 11 aylıq profisiti 8 milyard manatı ötüb
Maliyyə
- 08 dekabr, 2025
- 11:10
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri 43 milyard 855,2 milyon manat, xərcləri isə 36 milyard 784,3 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, gəlirlər proqnozdan 6,1 % çox icra edilib, xərclər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,9 % artıb.
Son nəticədə 11 ayda icmal büdcədə 7 milyard 106,9 milyon manat profisit yaranıb.
