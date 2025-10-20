Сенатор Родриго Пас одержал победу на выборах президента Боливии

Сенатор Родриго Пас побеждает во втором туре выборов президента Боливии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опубликованные Верховным избирательным судом южноамериканской страны.

Так, кандидат от центристской Христианско-демократической партии заручился поддержкой 54,61% избирателей.

"Поздравляю Родриго Паса Перейру, избранного президентом по итогам исторического второго тура, который впервые прошел в Боливии, и желаю успехов его правительству", - написал действующий президент Луис Арсе в X.

Он отметил, что передача власти от одного избранного на выборах правительства другому "произойдет первые за 28 лет".