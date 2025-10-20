Сенатор Родриго Пас одержал победу на выборах президента Боливии
- 20 октября, 2025
- 08:06
Сенатор Родриго Пас побеждает во втором туре выборов президента Боливии.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опубликованные Верховным избирательным судом южноамериканской страны.
Так, кандидат от центристской Христианско-демократической партии заручился поддержкой 54,61% избирателей.
"Поздравляю Родриго Паса Перейру, избранного президентом по итогам исторического второго тура, который впервые прошел в Боливии, и желаю успехов его правительству", - написал действующий президент Луис Арсе в X.
Он отметил, что передача власти от одного избранного на выборах правительства другому "произойдет первые за 28 лет".
