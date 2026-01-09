Названо число трудовых договоров в Азербайджане

На 1 января текущего года количество трудовых договоров в Азербайджане достигло 1 млн 895 тыс. 378.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, рост превысил 493 тыс. единицы по сравнению с началом 2019 года.

В указанном периоде число трудовых договоров в ненефтегазовом частном секторе увеличилось на 491 744 единиц - до 1 млн 31 тыс. 666.