СМИ: Кувейт планирует сокращение нефтедобычи из-за заполненности хранилищ

Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива в стране.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, страна, являющаяся пятым по величине производителем нефти в ОПЕК, рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только ее внутренние потребности. Такое решение может быть принято в ближайшие дни.

Аналитическая компания Kpler полагает, что, если Кувейт не начнет снижать добычу, то место в нефтехранилищах страны закончится примерно через 12 дней.

В материале издания подчеркивается, что приостановка добычи приводит к падению пластового давления на месторождении, а возобновление работы буровой установки влечет повышенные расходы и может занять несколько дней или даже недель.

Отметим, что страны Персидского залива столкнулись с невозможностью экспортировать топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке и закрытия Ираном Ормузского пролива.