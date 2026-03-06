Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    СМИ: Кувейт планирует сокращение нефтедобычи из-за заполненности хранилищ

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 19:33
    СМИ: Кувейт планирует сокращение нефтедобычи из-за заполненности хранилищ

    Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива в стране.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По словам источников, страна, являющаяся пятым по величине производителем нефти в ОПЕК, рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только ее внутренние потребности. Такое решение может быть принято в ближайшие дни.

    Аналитическая компания Kpler полагает, что, если Кувейт не начнет снижать добычу, то место в нефтехранилищах страны закончится примерно через 12 дней.

    В материале издания подчеркивается, что приостановка добычи приводит к падению пластового давления на месторождении, а возобновление работы буровой установки влечет повышенные расходы и может занять несколько дней или даже недель.

    Отметим, что страны Персидского залива столкнулись с невозможностью экспортировать топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке и закрытия Ираном Ормузского пролива.

    Кувейт сокращение нефти
    Лента новостей