Трамп: США эвакуируют тысячи людей из Ближнего Востока
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 19:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что США эвакуируют тысячи людей из различных стран Ближнего Востока.
Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.
"Мы эвакуируем тысячи людей из различных стран Ближнего Востока. Это делается тихо, но бесперебойно. Госдепартамент под руководством госсекретаря Марко Рубио отлично справляется со своей работой!", - написал он.
