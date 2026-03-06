Трамп: США эвакуируют тысячи людей из Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп заявил, что США эвакуируют тысячи людей из различных стран Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Мы эвакуируем тысячи людей из различных стран Ближнего Востока. Это делается тихо, но бесперебойно. Госдепартамент под руководством госсекретаря Марко Рубио отлично справляется со своей работой!", - написал он.