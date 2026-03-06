Tramp: ABŞ Yaxın Şərqdən minlərlə insanı təxliyə edir
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 20:09
Ağ Evin rəhbəri Donald Tramp bildirib ki, ABŞ Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrindən minlərlə insanı təxliyə edir.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti bu barədə "Truth Social"da yazıb.
"Biz Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrindən minlərlə insanı təxliyə edirik. Bu, sakit, lakin fasiləsiz şəkildə edilir. Dövlət katibi Marko Rubionun rəhbərliyi altında Dövlət Departamenti öz işinin öhdəsindən çox yaxşı gəlir!", - o yazıb.
