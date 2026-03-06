İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Tramp: ABŞ Yaxın Şərqdən minlərlə insanı təxliyə edir

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 20:09
    Tramp: ABŞ Yaxın Şərqdən minlərlə insanı təxliyə edir

    Ağ Evin rəhbəri Donald Tramp bildirib ki, ABŞ Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrindən minlərlə insanı təxliyə edir.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "Biz Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrindən minlərlə insanı təxliyə edirik. Bu, sakit, lakin fasiləsiz şəkildə edilir. Dövlət katibi Marko Rubionun rəhbərliyi altında Dövlət Departamenti öz işinin öhdəsindən çox yaxşı gəlir!", - o yazıb.

    Donald Tramp ABŞ Yaxın Şərq
    Трамп: США эвакуируют тысячи людей из Ближнего Востока

    Son xəbərlər

    20:34

    Qadınlar voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI tur başa çatıb

    Komanda
    20:34

    Pakistan vətəndaşlarının İrandan təxliyəsindəki köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    20:32

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç arasında telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    20:29

    Fariz İsmayılzadə: Böyük Britaniya ilə parlamentlərarası əlaqələr dinamik şəkildə inkişaf edir

    Xarici siyasət
    20:22
    Foto

    Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının I turu keçirilib

    Fərdi
    20:19

    Əli Əsədov belaruslu həmkarı ilə İranın Naxçıvana PUA hücumunu müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:16

    İtaliya İranın Naxçıvana dron hücumlarından narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    20:13

    Hörmüz boğazında gəmi PUA ilə vurulub - YENİLƏNİB

    Region
    20:13

    Xorvatiya XİN: İranın Naxçıvana PUA hücumu qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti