    В регионе
    06 марта, 2026
    19:41
    Хакан Фидан заявил о серьезной обеспокоенности Анкары военными атаками на Турцию и Азербайджан

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым выразил серьезную обеспокоенность военными атаками по территориям Турции и Азербайджана

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на МИД Казахстана, министры обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке и возможные пути ее деэскалации.

    "Турецкая сторона выразила серьезную обеспокоенность военными атаками (Ирана - ред.) по территориям Турции и Азербайджана", - подчеркивается в сообщении.

    Главы МИД также подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

    "По итогам разговора достигнута договорённость о проведении встречи на уровне министерств иностранных дел и транспорта Казахстана и Турции", - отмечает МИД Казахстана.

