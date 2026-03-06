Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Антониу Кошта: Азербайджан для ЕС остается партнером стратегической значимости

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 19:38
    Азербайджан для Европейского союза остается партнером стратегической значимости, сотрудничество с которым имеет решающее значение с точки зрения укрепления энергобезопасности Европы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, комментируя свой предстоящий визит в Азербайджан.

    В офисе главы Евросовета подчеркнули, что в Баку Кошта проведет ряд встреч высокого уровня и обсудит в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

    "Азербайджан является партнером, имеющим стратегическое значение для ЕС: наше сотрудничество в области энергетики имеет решающее значение для наших усилий по диверсификации поставок энергоресурсов и укреплению нашей энергетической безопасности. Наша встреча также станет возможностью для обсуждения быстро меняющейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Европейский союз полностью солидарен с правительством и народом Азербайджана", - заявил Кошта, слова которого приводит пресс-служба.

    Отношения ЕС с Азербайджаном основаны на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, действующем с 1999 года. ЕС является основным инвестором в Азербайджане и его крупнейшим торговым партнером, добавили в пресс-службе.

    Как ранее сообщили Report в офисе главы Совета ЕС, Антониу Кошта 11 марта посетит Азербайджан с официальным визитом, который станет его первой поездкой в страну.

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün strateji əhəmiyyətli tərəfdaş olaraq qalır
    Costa: Azerbaijan remains strategic partner for EU
    Лента новостей