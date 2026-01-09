Дорожная полиция предупреждает о необходимости повышенной бдительности из-за погоды

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ситуацией, вызванной нестабильными погодными условиями.

Как сообщили Report в ГУ ГДП, зимние погодные условия создают экстремальную опасность для безопасности на дорогах. Особенно уязвимыми в этих условиях оказываются пешеходы:

"Короткий световой день, скользкое дорожное покрытие из-за осадков и плохая видимость повышают риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, что подтверждают статистические показатели. Вчера было зафиксировано три ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли три человека.

Исследования показывают, что неправильная оценка погодных условий пешеходами, переход дороги в неположенных местах, внезапный выход на проезжую часть и игнорирование пешеходных переходов являются одними из основных факторов возникновения таких инцидентов", - говорится в обращении.

ГУ ГДП напоминает, что безопасность дорожного движения – это личная ответственность каждого. Каждый пешеход должен серьезно относиться к защите своей жизни и здоровья, соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательным и осторожным, особенно в неблагоприятных погодных условиях.