    Дорожная полиция предупреждает о необходимости повышенной бдительности из-за погоды

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 10:34
    Дорожная полиция предупреждает о необходимости повышенной бдительности из-за погоды

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ситуацией, вызванной нестабильными погодными условиями.

    Как сообщили Report в ГУ ГДП, зимние погодные условия создают экстремальную опасность для безопасности на дорогах. Особенно уязвимыми в этих условиях оказываются пешеходы:

    "Короткий световой день, скользкое дорожное покрытие из-за осадков и плохая видимость повышают риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, что подтверждают статистические показатели. Вчера было зафиксировано три ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли три человека.

    Исследования показывают, что неправильная оценка погодных условий пешеходами, переход дороги в неположенных местах, внезапный выход на проезжую часть и игнорирование пешеходных переходов являются одними из основных факторов возникновения таких инцидентов", - говорится в обращении.

    ГУ ГДП напоминает, что безопасность дорожного движения – это личная ответственность каждого. Каждый пешеход должен серьезно относиться к защите своей жизни и здоровья, соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательным и осторожным, особенно в неблагоприятных погодных условиях.

    Yol polisi qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

