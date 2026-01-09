В Масаллы и Сураханском районе Баку возникнут перебои с электроснабжением
Энергетика
- 09 января, 2026
- 10:42
Сегодня в Масаллы и Сураханском районе Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
В связи с ремонтными работами до 12:00 возникнут ограничения в подаче электричества в села Гаджитепе, Гасанли, Мамедханлы, Шахрияр, Текдам Масаллинского района, а до 13:00 перебои будут наблюдаться в поселке Амиржан, на улицах В.Баландина, Т.Байрама, В.Ахундлу, Н.Гянджеви, М.Азизбекова Сураханского района Баку.
После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.
