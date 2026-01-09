Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Масаллы и Сураханском районе Баку возникнут перебои с электроснабжением

    Энергетика
    • 09 января, 2026
    • 10:42
    Сегодня в Масаллы и Сураханском районе Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.

    Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

    В связи с ремонтными работами до 12:00 возникнут ограничения в подаче электричества в села Гаджитепе, Гасанли, Мамедханлы, Шахрияр, Текдам Масаллинского района, а до 13:00 перебои будут наблюдаться в поселке Амиржан, на улицах В.Баландина, Т.Байрама, В.Ахундлу, Н.Гянджеви, М.Азизбекова Сураханского района Баку.

    После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.

    Masallı və Suraxanıda işıq olmayacaq

