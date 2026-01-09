В Масаллы и Сураханском районе Баку возникнут перебои с электроснабжением

Сегодня в Масаллы и Сураханском районе Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с ремонтными работами до 12:00 возникнут ограничения в подаче электричества в села Гаджитепе, Гасанли, Мамедханлы, Шахрияр, Текдам Масаллинского района, а до 13:00 перебои будут наблюдаться в поселке Амиржан, на улицах В.Баландина, Т.Байрама, В.Ахундлу, Н.Гянджеви, М.Азизбекова Сураханского района Баку.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.