Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% накануне

    Энергетика
    • 09 января, 2026
    • 10:11
    Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% накануне

    Цены на нефть продолжили рост в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $62,37 за баррель, что на $0,38 (0,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,37 (0,64%), до $58,13 за баррель.

    Подъему рынка способствует неопределенность в отношении будущих поставок из Венесуэлы.

    В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. встретятся с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

    Кроме того, нарастающие беспорядки в Иране усиливают опасения по поводу перспектив добычи нефти в этой стране.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы

    Последние новости

    10:11

    Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% накануне

    Энергетика
    10:05

    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    Финансы
    09:57

    Цена азербайджанской нефти выросла почти на 2%

    Энергетика
    09:54

    Папоян: Армения ожидает поставки 7,6 тыс. тонн азербайджанских нефтепродуктов

    В регионе
    09:49

    В Иране началась новая волна протестов, сайты ведущих информагентств не работают

    В регионе
    09:45

    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся очередные матчи

    Командные
    09:40

    Состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лиги

    Командные
    09:29

    В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщину

    Происшествия
    09:25

    Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве женщину

    В регионе
    Лента новостей