Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% накануне

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $62,37 за баррель, что на $0,38 (0,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,37 (0,64%), до $58,13 за баррель.

Подъему рынка способствует неопределенность в отношении будущих поставок из Венесуэлы.

В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. встретятся с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Кроме того, нарастающие беспорядки в Иране усиливают опасения по поводу перспектив добычи нефти в этой стране.