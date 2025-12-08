Azərbaycanda 11 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 27 % az icra edilib
Maliyyə
- 08 dekabr, 2025
- 11:12
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 592,3 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ödənişli xidmətlərdən daxilolmalar proqnozdan 27,3 % az icra edilib.
Bundan başqa, 11 ay ərzində büdcəyə sair daxilolmalar isə 654,7 milyon manat olub ki, bu da proqnozdan 0,9 % azdır.
Son xəbərlər
11:34
İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edibMədəniyyət siyasəti
11:31
Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaqBiznes
11:28
Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülürDaxili siyasət
11:28
Foto
Bakıda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
11:28
"Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""daBiznes
11:28
Foto
İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:27
Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa veribDigər ölkələr
11:26
Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibHadisə
11:24