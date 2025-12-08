İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda 11 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 27 % az icra edilib

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:12
    Azərbaycanda 11 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 27 % az icra edilib

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 592,3 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ödənişli xidmətlərdən daxilolmalar proqnozdan 27,3 % az icra edilib.

    Bundan başqa, 11 ay ərzində büdcəyə sair daxilolmalar isə 654,7 milyon manat olub ki, bu da proqnozdan 0,9 % azdır.

    Maliyyə Nazirliyi ödənişli xidmətlər
    Поступления в бюджет от платных услуг в Азербайджане за 11 месяцев превысили 592 млн манатов

    Son xəbərlər

    11:34

    İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    11:28

    Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülür

    Daxili siyasət
    11:28
    Foto

    Bakıda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    11:28

    "Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""da

    Biznes
    11:28
    Foto

    İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:27

    Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa verib

    Digər ölkələr
    11:26

    Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    11:24

    Rusiyada qatar avtomobillə toqquşub, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti