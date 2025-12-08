Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Поступления в бюджет от платных услуг в Азербайджане за 11 месяцев превысили 592 млн манатов

    В Азербайджане за январь-ноябрь 2025 года поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 592,3 млн манатов.

    Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, за отчетный период поступления в госбюджет от платных услуг исполнены на 27,3% ниже прогнозного показателя.

    Кроме того, прочие поступления в бюджет за 11 месяцев составили 654,7 млн манатов, что на 0,9% ниже прогноза.

    Azərbaycanda 11 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 27 % az icra edilib
