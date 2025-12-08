Поступления в бюджет от платных услуг в Азербайджане за 11 месяцев превысили 592 млн манатов

В Азербайджане за январь-ноябрь 2025 года поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 592,3 млн манатов.

Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, за отчетный период поступления в госбюджет от платных услуг исполнены на 27,3% ниже прогнозного показателя.

Кроме того, прочие поступления в бюджет за 11 месяцев составили 654,7 млн манатов, что на 0,9% ниже прогноза.