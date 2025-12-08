İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bərdədə bir ailənin 4 üzvü qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:08
    Bərdədə bir ailənin 4 üzvü qidadan zəhərlənib

    Bərdə rayonunda bir ailənin 4 üzvü qidadan zəhərlənib.

    "Report' xəbər verir ki, dekabrın 7-si saat 08 radələrində 1968-ci il təvəllüdlü Vüqar Həmid oğlu Əliyev, arvadı 1968-ci il təvəlüldlü Elza, oğlu 1994-cü il təvəllüdlü Şəmistan və onun arvadı 2006-cı il təvəllüdlü Təhminə Əliyeva yaşadıqları Xanərəb kəndindəki evlərində qidadan (pomidor turşusu) zəhərlənməilə xəstəxanaya gətiriliblər.

    Onlardan Təhminə Əliyevanın vəziyyəti ağır, digərlərinin isə qənaətbəxşdir.

    Araşdırma aparılır.

    Zəhərlənmə Bərdə

