"Bavariya" Bundesliqanın 16-cı turunda "Volfsburq"u darmadağın edib

    Futbol
    • 11 yanvar, 2026
    • 22:57
    Bavariya Bundesliqanın 16-cı turunda Volfsburqu darmadağın edib

    Münhenin "Bavariya" klubu futbol üzrə Almaniya çempionatının 16-cı turunun oyununda "Volfsburq" üzərində böyükhesablı qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Münhendə keçirilən görüş meydan sahiblərinin 8:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qaliblərin heyətində Maykl Olise dubl edib, Luis Dias, Rafael Gerreyru, Harri Keyn və Leon Qoretzka hərəyə bir qol vurublar. "Canavarlar"ın müdafiəçiləri Kilian Fişer və Moritts Yents isə avtoqolla yadda qalıblar. Qonaqların təsəlli qolunu Cenan Peyçinoviç vurub.

    "Bavariya" 44 xal toplayaraq Bundesliqada liderlik edir və ikinci pillədə qərarlaşan Dortmund "Borussiya"sını 11 xal qabaqlayır. "Volfsburq" (15 xal) turnir cədvəlinin 14-cü sırasındadır.

    Növbəti turda Vensan Kompaninin komandası səfərdə "Köln"lə qarşılaşacaq, "canavarlar" isə "Sankt-Pauli"ni qəbul edəcəklər. Hər iki matç yanvarın 14-də keçiriləcək.

    "Bavariya" "Volfsburq" Münhen darmadağın
    "Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 16‑го тура Бундеслиги

