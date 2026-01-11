Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    "Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 16‑го тура Бундеслиги

    Футбол
    • 11 января, 2026
    • 22:48
    Бавария разгромила Вольфсбург в матче 16‑го тура Бундеслиги

    Мюнхенская "Бавария" одержала крупную победу над "Вольфсбургом" в матче 16‑го тура чемпионата Германии по футболу.

    Как сообщает Report, встреча в Мюнхене завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.

    В составе победителей дубль оформил Майкл Олисе, по голу забили Луис Диас, Рафаэль Геррейру, Харри Кейн и Леон Горецка. Автоголами отметились защитники "волков" Килиан Фишер и Моритц Йенц. Гол престижа гостей забил Дженан Пейчинович.

    "Бавария" набрала 44 очка и лидирует в Бундеслиге, на 11 баллов опережая идущую второй дортмундскую "Боруссию". "Вольфсбург" (15 очков) располагается на 14‑й строчке турнирной таблицы.

    В следующем туре команда Венсана Компани сыграет на выезде с "Кельном", "волки" примут "Санкт‑Паули". Оба матча пройдут 14 января.

    ФК "Бавария" Бундеслига футбол
    "Bavariya" Bundesliqanın 16-cı turunda "Volfsburq"u darmadağın edib

    Последние новости

    23:05

    В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено 78 рейсов

    В регионе
    22:48

    "Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 16‑го тура Бундеслиги

    Футбол
    22:30

    Число жертв обстрелов Алеппо со стороны СДС возросло до 24

    Другие страны
    22:07
    Фото

    В массовом ДТП на трассе Измир-Стамбул погиб один, пострадали 10 человек

    В регионе
    21:53

    СМИ: США планируют атаковать Иран в ближайшие недели

    В регионе
    21:40

    Гара Гараев приступил к работе в молодежной сборной Азербайджана по футболу

    Футбол
    21:25

    В Стамбуле и ряде провинций Турции из-за снега отменили занятия в школах

    В регионе
    21:14

    Глава Минэнерго назвал сроки участия США в управлении Венесуэлой

    Другие страны
    20:56

    На нефтебазе под Волгоградом спустя более суток ликвидировали открытое горение

    В регионе
    Лента новостей