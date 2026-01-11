"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 16‑го тура Бундеслиги
Футбол
- 11 января, 2026
- 22:48
Мюнхенская "Бавария" одержала крупную победу над "Вольфсбургом" в матче 16‑го тура чемпионата Германии по футболу.
Как сообщает Report, встреча в Мюнхене завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил Майкл Олисе, по голу забили Луис Диас, Рафаэль Геррейру, Харри Кейн и Леон Горецка. Автоголами отметились защитники "волков" Килиан Фишер и Моритц Йенц. Гол престижа гостей забил Дженан Пейчинович.
"Бавария" набрала 44 очка и лидирует в Бундеслиге, на 11 баллов опережая идущую второй дортмундскую "Боруссию". "Вольфсбург" (15 очков) располагается на 14‑й строчке турнирной таблицы.
В следующем туре команда Венсана Компани сыграет на выезде с "Кельном", "волки" примут "Санкт‑Паули". Оба матча пройдут 14 января.
Последние новости
23:05
В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено 78 рейсовВ регионе
22:48
"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 16‑го тура БундеслигиФутбол
22:30
Число жертв обстрелов Алеппо со стороны СДС возросло до 24Другие страны
22:07
Фото
В массовом ДТП на трассе Измир-Стамбул погиб один, пострадали 10 человекВ регионе
21:53
СМИ: США планируют атаковать Иран в ближайшие неделиВ регионе
21:40
Гара Гараев приступил к работе в молодежной сборной Азербайджана по футболуФутбол
21:25
В Стамбуле и ряде провинций Турции из-за снега отменили занятия в школахВ регионе
21:14
Глава Минэнерго назвал сроки участия США в управлении ВенесуэлойДругие страны
20:56