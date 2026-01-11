"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в матче 16‑го тура Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" одержала крупную победу над "Вольфсбургом" в матче 16‑го тура чемпионата Германии по футболу.

Как сообщает Report, встреча в Мюнхене завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Майкл Олисе, по голу забили Луис Диас, Рафаэль Геррейру, Харри Кейн и Леон Горецка. Автоголами отметились защитники "волков" Килиан Фишер и Моритц Йенц. Гол престижа гостей забил Дженан Пейчинович.

"Бавария" набрала 44 очка и лидирует в Бундеслиге, на 11 баллов опережая идущую второй дортмундскую "Боруссию". "Вольфсбург" (15 очков) располагается на 14‑й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре команда Венсана Компани сыграет на выезде с "Кельном", "волки" примут "Санкт‑Паули". Оба матча пройдут 14 января.