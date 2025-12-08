Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Барде получившие пищевое отравление члены одной семьи выписаны домой

    Происшествия
    • 08 декабря, 2025
    • 12:39
    В Барде получившие пищевое отравление члены одной семьи выписаны домой

    В Барде получившие пищевое отравление четверо членов одной семьи выписаны домой.

    Как сообщили Report в TƏBİB, 7 декабря около 06:30 четверо человек были госпитализированы в отделение скорой помощи Бардинской центральной районной больницы.

    Им была оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты в удовлетворительном состоянии были выписаны для амбулаторного лечения.

    Отметим, что в Бардинском районе четверо членов одной семьи получили пищевое отравление.

    Барда пищевое отравление члены семьи TƏBİB
    Bərdədə qidadan zəhərlənən 4 nəfər evə buraxılıb - YENİLƏNİB
    Elvis

    Лента новостей