В Барде получившие пищевое отравление члены одной семьи выписаны домой

В Барде получившие пищевое отравление четверо членов одной семьи выписаны домой.

Как сообщили Report в TƏBİB, 7 декабря около 06:30 четверо человек были госпитализированы в отделение скорой помощи Бардинской центральной районной больницы.

Им была оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты в удовлетворительном состоянии были выписаны для амбулаторного лечения.

Отметим, что в Бардинском районе четверо членов одной семьи получили пищевое отравление.