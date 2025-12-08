В Барде получившие пищевое отравление члены одной семьи выписаны домой
- 08 декабря, 2025
- 12:39
В Барде получившие пищевое отравление четверо членов одной семьи выписаны домой.
Как сообщили Report в TƏBİB, 7 декабря около 06:30 четверо человек были госпитализированы в отделение скорой помощи Бардинской центральной районной больницы.
Им была оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты в удовлетворительном состоянии были выписаны для амбулаторного лечения.
Отметим, что в Бардинском районе четверо членов одной семьи получили пищевое отравление.
