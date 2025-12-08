Valtteri Bottas "Mersedes"lə vidalaşıb
Formula 1
- 08 dekabr, 2025
- 11:13
"Formula 1"in finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas "Mercedes"lə vidalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, sürücü bu barədə sosial şəbəkələrdə paylaşım edib.
O, "Mercedes"in qəlbində xüsusi yer tutacağını, komandanın hər bir üzvünə minnətdarılığını bildirib.
2025-ci ildə "Mercedes"də üçüncü pilot kimi çıxış edən Bottas 2026-cı ildən etibarən Serxio Pereslə birlikdə "Kadillak" üçün yarışacaq.
Qeyd dək ki, ötən mövsüm "Mercedes" Konstruktorlar Kubokunda ikinci yeri tutub.
