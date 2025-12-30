Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizi sayəsində türk dövlətlərinə birbaşa çıxış yolu təmin edəcəyik

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 22:10
    Zəngəzur dəhlizi sayəsində Türk dünyasına və türk dövlətlərinə birbaşa çıxış yolu təmin edəcəyik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu "Haber Global"ın efirində deyib.

    "Bizə dəhlizin tutumu baxımından və fövqəladə vəziyyətlər üçün alternativlər lazımdır. Bakı–Tbilisi–Qars xətti 1,5 il bağlı qaldı, çünki təmir işləri aparıldı. Alternativləri biz yaratmalıyıq. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi önəmlidir", - nazir qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Xəzər dənizindən keçməklə digər alternativlər də var.

    Zəngəzur dəhlizi Abdulkadir Uraloğlu
    Уралоглу: Зангезурский коридор откроет Турции прямой выход к тюркским странам

