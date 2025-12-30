Уралоглу: Зангезурский коридор откроет Турции прямой выход к тюркским странам

Зангезурский коридор обеспечит Анкаре прямой выход к тюркским странам.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире местного телеканала Haber Global.

"Нам нужны альтернативы с точки зрения пропускной способности коридора и для чрезвычайных ситуаций. Линия Баку–Тбилиси–Карс была закрыта 1,5 года, так как проводились ремонтные работы. Альтернативы должны создавать мы. В этом плане Зангезурский коридор имеет большое значение", - отметил министр.

Он добавил, что есть альтернативные маршруты, пролегающие через Каспийское море, не приводя деталей.