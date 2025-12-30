Уралоглу: Зангезурский коридор откроет Турции прямой выход к тюркским странам
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 22:32
Зангезурский коридор обеспечит Анкаре прямой выход к тюркским странам.
Как передает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире местного телеканала Haber Global.
"Нам нужны альтернативы с точки зрения пропускной способности коридора и для чрезвычайных ситуаций. Линия Баку–Тбилиси–Карс была закрыта 1,5 года, так как проводились ремонтные работы. Альтернативы должны создавать мы. В этом плане Зангезурский коридор имеет большое значение", - отметил министр.
Он добавил, что есть альтернативные маршруты, пролегающие через Каспийское море, не приводя деталей.
#Canlı | @HaberGlobal Özel Yayın | İstanbul @meteyarar @nedimsener2010 @Hilal_Ozdemir_ https://t.co/GWg8WfKOQT— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 30, 2025
