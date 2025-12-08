İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 40 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:08
    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 40 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 35 milyard 625,6 milyon manat, xərcləri isə 31 milyard 414,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 4,6 % və 1,2 % çoxdur.

    Büdcə gəlirləri proqnozdan 0,9 % çox icra edilib.

    Son nəticədə 11 ayda büdcədə 4 milyard 210,9 milyon manat profisit yaranıb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 39,5 % çoxdur.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi profisit

    Son xəbərlər

    11:34

    İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    11:28

    Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülür

    Daxili siyasət
    11:28
    Foto

    Bakıda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    11:28

    "Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""da

    Biznes
    11:28
    Foto

    İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:27

    Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa verib

    Digər ölkələr
    11:26

    Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    11:24

    Rusiyada qatar avtomobillə toqquşub, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti