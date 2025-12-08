Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 39,5%

    Финансы
    • 08 декабря, 2025
    • 11:40
    Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 39,5%

    Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-ноябре этого года составили 35 млрд 625,6 млн манатов, а расходы - 31 млрд 414,7 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это соответственно на 4,6% и 1,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Согласно данным, доходы бюджета исполнены на 0,9% выше прогноза.

    В конечном итоге за 11 месяцев в бюджете образовался профицит в размере 4 млрд 210,9 млн манатов, что на 39,5% больше, чем годом ранее.

    профицит госбюджет Азербайджана Минфин
    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 40 %-ə yaxın artıb
