Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 39,5%
Финансы
- 08 декабря, 2025
- 11:40
Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-ноябре этого года составили 35 млрд 625,6 млн манатов, а расходы - 31 млрд 414,7 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это соответственно на 4,6% и 1,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Согласно данным, доходы бюджета исполнены на 0,9% выше прогноза.
В конечном итоге за 11 месяцев в бюджете образовался профицит в размере 4 млрд 210,9 млн манатов, что на 39,5% больше, чем годом ранее.
