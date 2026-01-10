Подробности инцидента в самолете AZAL в Праге: агрессивный пассажир нанес удары агенту

Бортпроводник "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Адиль Бабазаде рассказал подробности инцидента, произошедшего на рейсе Баку–Прага–Баку 5 января.

Как сообщает Report, по словам Бабазаде, агрессивный пассажир в нарушение правил проникнул на борт самолета и напал на сотрудника наземных служб, нанес ему несколько ударов.

Бортпроводник отметил, что после завершения рейса Баку–Прага экипаж, как обычно, проводил проверку салона на предмет забытых вещей. В ходе осмотра был обнаружен мобильный телефон, который должны были передать сотрудникам службы "Lost and Found". В этот момент пассажир, прилетевший этим же рейсом из Баку, попытался проникнуть в самолет.

"Согласно правилам, пассажир, покинувший воздушное судно, не имеет права возвращаться обратно на борт самовольно. Несмотря на требования экипажа покинуть самолет и ожидать снаружи, мужчина попытался силой пройти в салон. Когда агент аэропорта и члены экипажа вывели его наружу, пассажир начал наносить агенту удары руками и ногами. Чтобы защитить агента, я удерживал пассажира и попытался его обездвижить. Он вел себя крайне агрессивно", - рассказал Бабазаде.

Он отметил, что в дальнейшем на место были вызваны службы безопасности аэропорта и полиция. Несмотря на попытки урегулировать ситуацию, мужчина продолжал кричать и настаивал на возвращении в самолет. В итоге правоохранительные органы задержали и обезвредили нарушителя.

"После инцидента экипаж провел повторную проверку безопасности воздушного судна, обратный рейс был выполнен в штатном режиме, и все пассажиры благополучно доставлены по месту назначения", - рассказал бортпроводник.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 января пассажир в аэропорту Праги самовольно проник на борт самолета AZAL.