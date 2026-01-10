Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 10:52
    Полиция Азербайджана за сутки задержала 84 человека, находившихся в розыске

    В Азербайджане за минувшие сутки были задержаны 84 человека, находившиеся в розыске.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, также на территории страны было раскрыто 53 преступления, зарегистрированных за последние сутки, и 5 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

    В МВД отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий всего были задержаны 84 разыскиваемых лица, в том числе 61 человек, находившийся в розыске как должник.

    МВД полиция задержание разыскиваемые лица
    Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər saxlanılıb

