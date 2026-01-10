Полиция Азербайджана за сутки задержала 84 человека, находившихся в розыске
10 января, 2026
В Азербайджане за минувшие сутки были задержаны 84 человека, находившиеся в розыске.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, также на территории страны было раскрыто 53 преступления, зарегистрированных за последние сутки, и 5 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
В МВД отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий всего были задержаны 84 разыскиваемых лица, в том числе 61 человек, находившийся в розыске как должник.
