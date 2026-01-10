İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    10 yanvar, 2026
    Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 9-da ölkə ərazisində qeydə alınan 53, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 84, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 61 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

