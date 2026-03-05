İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Kuyunçiç: İranın Naxçıvana hücumları müharibənin yayılma riskini artırır

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 21:12
    Kuyunçiç: İranın Naxçıvana hücumları müharibənin yayılma riskini artırır

    İranın Naxçıvana dron hücumları qəbuledilməzdir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı nümayəndəsi Mariyana Kuyunçiç "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "İran dronlarının Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə hücumları qəbuledilməzdir və İran tərəfindən vəziyyətin daha da gərginləşdirilməsi deməkdir. Bu, müharibənin Yaxın Şərq hüdudlarından kənara çıxma ehtimalını artırır. Aİ Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirir", - o yazıb.

    Xatırladaq ki, martın 5-də İran pilotsuz uçuş aparatları ilə Naxçıvan ərazisindəki obyektlərə hücum edib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan tərəfi cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.

    Mariyana Kuyunciç Avropa İttifaqı Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) İran
    Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войны

    Son xəbərlər

    21:29
    Foto

    Dövlət Komitəsi İğdır şəhərində iftar proqramı təşkil edib

    Din
    21:24

    İrakli Kobaxidze İlham Əliyevə zəng edərək Naxçıvana dron hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    21:14

    Kulubayev: İranın Azərbaycana dron hücumları narahatlıq doğurur

    Xarici siyasət
    21:14

    Mənzillərə oğurluq məqsədilə daxil olmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:12

    Kuyunçiç: İranın Naxçıvana hücumları müharibənin yayılma riskini artırır

    Xarici siyasət
    21:07

    Ərdoğan Makronla İrandakı hadisələri müzakirə edib

    Region
    21:03

    Mirziyoyev İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    20:57
    Foto

    Qazax stadionunun güləş zalı əsaslı təmir ediləcək

    Fərdi
    20:56

    Starmer: Britaniya Qətərə qırıcılar göndərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti