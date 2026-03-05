Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войны

Атаки иранских дронов на Нахчыван являются недопустимыми.

Как передает Report, об этом заявила посол Европейского Союза в Азербайджане Марияна Куюнджич в соцсети Х.

"Атаки иранских дронов на территорию Нахчыванской автономной республики Азербайджана являются недопустимыми и представляют собой дальнейшую эскалацию со стороны Ирана, увеличивая вероятность распространения войны за пределы Ближнего Востока. ЕС выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана", - написала она.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.