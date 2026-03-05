Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войны

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 20:57
    Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войны

    Атаки иранских дронов на Нахчыван являются недопустимыми.

    Как передает Report, об этом заявила посол Европейского Союза в Азербайджане Марияна Куюнджич в соцсети Х.

    "Атаки иранских дронов на территорию Нахчыванской автономной республики Азербайджана являются недопустимыми и представляют собой дальнейшую эскалацию со стороны Ирана, увеличивая вероятность распространения войны за пределы Ближнего Востока. ЕС выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана", - написала она.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Марияна Куюнджич Удар по аэропорту Нахчывана Азербайджан
    Mirziyoyev İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    20:57

    Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войны

    Внешняя политика
    20:53
    Фото

    Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр

    Здоровье
    20:49

    ОИС осудила атаки иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    20:44

    Пакистан выразил солидарность с Азербайджаном после атак Ирана

    Внешняя политика
    20:41
    Фото

    Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан продолжается - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    20:32

    Трамп заявил о желании участвовать в выборе верховного лидера Ирана

    Другие страны
    20:31

    Президент Латвии осудил нападение Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    20:29

    Президент ОАЭ в беседе с Ильхамом Алиевым осудил удары Ирана по территории Азербайджана

    Внешняя политика
    20:24

    Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 100 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей