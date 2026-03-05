İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Mənzillərə oğurluq məqsədilə daxil olmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 05 mart, 2026
    • 21:14
    Mənzillərə oğurluq məqsədilə daxil olmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb

    Paytaxtın Nərimanov, Nəsimi və Yasamal rayonlarında yaşayış binalarında mənzillərin qapılarını yoxlayan və boş evlərə oğurluq niyyəti ilə daxil olmağa cəhdlər barədə polisə məlumat daxil olub.

    DİN Mətbuat Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 41 yaşlı M. Xurşudov saxlanılıb.

    Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, həmin şəxs binalarda açıq qapı aşkar etdikdə evlərə daxil olaraq oğurluq etməyi planlaşdırıb.

    Şübhəli şəxsin digər bir nəfərlə mənzillərin qapılarını yoxladığı, oğurluq niyyəti ilə etdiyi hərəkətlər, həmçinin onların mənzillərin giriş qapılarının şəkillərini çəkmələri təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Nərimanov RPİ-də şübhəli şəxslə bağlı hüquqi məsuliyyət tədbirləri davam etdirilir. M. Xurşudovun digər analoji əməllərdə iştirak edib-etmədiyi yoxlanılır.

    "Vətəndaşlara müraciət edərək bir daha tövsiyə edirik ki, mənzillərin giriş qapılarını açıq saxlamasınlar, yaşayış binalarının girişlərinə və bloklara naməlum şəxslərin daxil olmasına diqqət yetirsinlər, şəxsi əmlakın təhlükəsizliyinə ciddi yanaşsınlar. Şübhəli hallarla qarşılaşdıqda isə dərhal polisə məlumat versinlər", - məlumatda bildirilib.

    Bakı oğurluq polis

    Son xəbərlər

    21:29
    Foto

    Dövlət Komitəsi İğdır şəhərində iftar proqramı təşkil edib

    Din
    21:24

    İrakli Kobaxidze İlham Əliyevə zəng edərək Naxçıvana dron hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    21:14

    Kulubayev: İranın Azərbaycana dron hücumları narahatlıq doğurur

    Xarici siyasət
    21:14

    Mənzillərə oğurluq məqsədilə daxil olmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:12

    Kuyunçiç: İranın Naxçıvana hücumları müharibənin yayılma riskini artırır

    Xarici siyasət
    21:07

    Ərdoğan Makronla İrandakı hadisələri müzakirə edib

    Region
    21:03

    Mirziyoyev İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    20:57
    Foto

    Qazax stadionunun güləş zalı əsaslı təmir ediləcək

    Fərdi
    20:56

    Starmer: Britaniya Qətərə qırıcılar göndərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti