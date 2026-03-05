Ərdoğan Makronla İrandakı hadisələri müzakirə edib
Region
- 05 mart, 2026
- 21:07
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla fransalı həmkarı Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi yayıb.
Qeyd olunub ki, telefon danışığının əsas müzakirə mövzusu iki ölkə arasındakı münasibətlər, reginal və qlobal məsələlər olub.
Ərdoğan qeyd edib ki, Türkiyə İrandakı prosesləri yaxından izləyir, münaqişənin regiona yayılması isə qəbledilməzdir.
