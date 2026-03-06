İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Kubokunun tarixində 35-ci penaltilər seriyası qeydə alınıb

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 13:01
    Azərbaycan Kubokunun tarixində 35-ci penaltilər seriyası qeydə alınıb

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun tarixində 35-ci dəfə penaltilər seriyası olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 2025/2026 mövsümündə ilk dəfə penaltilər seriyası zərurəti yaranıb.

    1/4 final mərhələsinin "Qəbələ" – "Sabah" cütünün taleyi bu yolla həll olunub.

    Bakıda 0:0, Qəbələdə 3:3 hesablı heç-heçə edən rəqiblərin duelində yekunda paytaxt təmsilçisi qalib gəlib – 4:2. Bu, ölkə kuboku tarixində 35-ci penaltilər seriyası olub.

    Sonuncu belə matç da "Sabah"ın iştirakı ilə baş tutub. Bakı klubu 2024/2025 mövsümünün 1/8 finalında "Turan Tovuz"dan üstün olub – 2:2, 3:1.

    "Sabah" turnirin tarixində ikinci dəfə penaltilər seriyasında qalib gəlib.

    "Qəbələ" 5-ci dəfə kubok matçında belə hadisə ilə üzləşib. İki qələbəsi olan komanda 3-cü dəfə məğlub olub. "Qırmızı-qaralar" 2007/2008 mövsümündə 1/4 finalda "Bakı"ya (1:1, 1:1; p. - 4:3), 2016/2017 mövsümündə 1/8 finalda "Zaqatala"ya (2:2, p. - 4:1) qalib gəlib. 2013/2014 mövsümündə finalda (1:1, p. - 2:3), 2015/2016 mövsümündə yarımfinalda (1:1, 1:1; p. - 3:4) "Neftçi"yə qarşı duellər uğursuz olub.

    Azərbaycan Kuboku Penaltilər seriyası Peşəkar Futbol Liqası

    Son xəbərlər

    14:00

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyub

    Digər ölkələr
    13:46

    XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edib

    Xarici siyasət
    13:43

    Ceyhun Bayramov: İran tərəfi məsələni araşdırmağa ciddi şəkildə söz verdi, biz də nəticələri gözləyirik - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:43

    Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olub

    Futbol
    13:39
    Foto

    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib

    ASK
    13:38

    Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edib

    Digər
    13:37

    Moldova Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayır

    Xarici siyasət
    13:36

    Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır

    Xarici siyasət
    13:35

    Popşoi: Kişineu qaz tədarükü və "yaşıl enerji" sahələrində Bakı ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti