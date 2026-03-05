Эрдоган и Маркон обсудили ситуацию в Иране
- 05 марта, 2026
- 21:11
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Как передает Report, об этом сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции в соцсетях.
В ходе переговоров были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, эскалация в регионе и глобальные вопросы.
Эрдоган в ходе переговоров отметил, что Турция очень внимательно следит за развитием событий в Иране, выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей.
"Затягивание конфликта в Иране приведет к дестабилизации не только в регионе, но и во всем мире. Турция прилагает интенсивные усилия для возобновления дипломатического формата", - отметил он.
Турецкий лидер подчеркнул важность усиления оборонного сотрудничества между союзниками по НАТО на фоне эскалации в регионе.