İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Barselona" Andreas Kristensenə azaldılmış maaşla yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 13:06
    Barselona Andreas Kristensenə azaldılmış maaşla yeni müqavilə təklif edib

    "Barselona" rəhbərliyi müdafiəçi Andreas Kristensenə yeni 2 illik müqavilə təklif edib.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, yeni sözləşmənin şərtlərinə əsasən, danimarkalı futbolçunun hazırkı maaşı əhəmiyyətli dərəcədə azaldılacaq.

    29 yaşlı oyunçu komandada qalmaq istəsə də, hazırda karyerasını davam etdirmək üçün digər variantları da nəzərdən keçirir. Yekun qərar hələ verilməyib və bu, tamamilə futbolçunun özündən asılıdır.

    Qeyd edək ki, hazırda zədəli olan Andreas Kristensenin yaşıl meydanlara yayda qayıdacağı gözlənilir.

    Andreas Kristensen Müqavilə maaş danimarkalı futbolçu

    Son xəbərlər

    14:00

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyub

    Digər ölkələr
    13:46

    XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edib

    Xarici siyasət
    13:43

    Ceyhun Bayramov: İran tərəfi məsələni araşdırmağa ciddi şəkildə söz verdi, biz də nəticələri gözləyirik - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:43

    Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olub

    Futbol
    13:39
    Foto

    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib

    ASK
    13:38

    Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edib

    Digər
    13:37

    Moldova Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayır

    Xarici siyasət
    13:36

    Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır

    Xarici siyasət
    13:35

    Popşoi: Kişineu qaz tədarükü və "yaşıl enerji" sahələrində Bakı ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti