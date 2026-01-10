Россия ночью ударила по Украине "Искандером" и 120 дронами

Россия в ночь на 10 января нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и более чем 120 боевыми дронами.

Как передает Report, об этом сообщают воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, противовоздушная оборона Украины сбила 94 летательных аппарата.

По предварительным данным, попадание баллистической ракеты и 27 ударных дронов зафиксировано на 15 локациях, при этом обломки сбитых аппаратов упали на одной территории.