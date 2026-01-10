Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Россия ночью ударила по Украине "Искандером" и 120 дронами

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 11:30
    Россия ночью ударила по Украине Искандером и 120 дронами

    Россия в ночь на 10 января нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и более чем 120 боевыми дронами.

    Как передает Report, об этом сообщают воздушные силы ВСУ.

    Согласно информации, противовоздушная оборона Украины сбила 94 летательных аппарата.

    По предварительным данным, попадание баллистической ракеты и 27 ударных дронов зафиксировано на 15 локациях, при этом обломки сбитых аппаратов упали на одной территории.

