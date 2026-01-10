Россия ночью ударила по Украине "Искандером" и 120 дронами
Другие страны
- 10 января, 2026
- 11:30
Россия в ночь на 10 января нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и более чем 120 боевыми дронами.
Как передает Report, об этом сообщают воздушные силы ВСУ.
Согласно информации, противовоздушная оборона Украины сбила 94 летательных аппарата.
По предварительным данным, попадание баллистической ракеты и 27 ударных дронов зафиксировано на 15 локациях, при этом обломки сбитых аппаратов упали на одной территории.
