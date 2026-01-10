Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Бывший чиновник мэрии Еревана обвиняется в легализации имущества на $378 тыс.

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 10:46
    Бывший чиновник мэрии Еревана обвиняется в легализации имущества на $378 тыс.

    Бывший руководитель департамента архитектуры и градостроительства муниципалитета Еревана Андраник Касарян обвиняется в незаконной легализации имущества столицы стоимостью более 140 млн драмов (около $378 тыс.).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Генеральная прокуратура Армении.

    В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по четырем пунктам; материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

    İrəvan meriyasının keçmiş məmuru 378 min dollar dəyərində əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunub

