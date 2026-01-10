Бывший чиновник мэрии Еревана обвиняется в легализации имущества на $378 тыс.

Бывший руководитель департамента архитектуры и градостроительства муниципалитета Еревана Андраник Касарян обвиняется в незаконной легализации имущества столицы стоимостью более 140 млн драмов (около $378 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Генеральная прокуратура Армении.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по четырем пунктам; материалы дела переданы в суд для рассмотрения.