İrəvan meriyasının keçmiş məmuru 378 min dollar dəyərində əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunub
Region
- 10 yanvar, 2026
- 11:38
İrəvan bələdiyyəsinin memarlıq və şəhərsalma departamentinin keçmiş rəhbəri Andranik Kasaryan 140 milyon dramdan çox (təxminən 378 min dollar) dəyərində paytaxt əmlakının qanunsuz leqallaşdırılmasında ittiham olunur.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş Prokurorluğu məlumat verib.
Keçmiş məmura qarşı dörd maddə üzrə cinayət işi açılıb; materiallar baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilib.
