İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    İrəvan meriyasının keçmiş məmuru 378 min dollar dəyərində əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunub

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 11:38
    İrəvan meriyasının keçmiş məmuru 378 min dollar dəyərində əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunub

    İrəvan bələdiyyəsinin memarlıq və şəhərsalma departamentinin keçmiş rəhbəri Andranik Kasaryan 140 milyon dramdan çox (təxminən 378 min dollar) dəyərində paytaxt əmlakının qanunsuz leqallaşdırılmasında ittiham olunur.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş Prokurorluğu məlumat verib.

    Keçmiş məmura qarşı dörd maddə üzrə cinayət işi açılıb; materiallar baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilib.

    Ermənistan İrəvan
    Бывший чиновник мэрии Еревана обвиняется в легализации имущества на $378 тыс.

    Son xəbərlər

    12:18

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Tbilisidə keçirilən yarış bizim üçün mühüm xarakter daşıyır"

    Fərdi
    12:03

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 31 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:57

    "Atletiko"nun yarımmüdafiəçisi yenidən İngiltərə çempionatında çıxış edə bilər

    Futbol
    11:49

    Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsulların idxalına çəkdiyi xərci 2 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    11:46

    Pakistan XİN vətəndaşlarına İrana zəruri olmayan səfərlərdən çəkinməklə bağlı xəbərdarlıq edib

    Region
    11:39

    Avstraliyada meşə yanğınları evləri məhv edib və on minlərlə insanı elektriksiz qoyub

    Digər ölkələr
    11:39
    Foto

    BŞİH: Bakının bir neçə rayonunda piyada səkilərinə qarşı qanunsuz müdaxilənin qarşısı alınıb

    Hadisə
    11:38

    İrəvan meriyasının keçmiş məmuru 378 min dollar dəyərində əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunub

    Region
    11:33

    Rusiya gecə Ukraynaya "İsgəndər" raketi və 120 dronla hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti