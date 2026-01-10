Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 11:00
    Лесные пожары в Австралии уничтожили дома и оставили без электричества десятки тысяч людей

    На юго-востоке Австралии продолжаются масштабные лесные пожары, в результате которых уничтожены жилые дома, десятки тысяч семей остались без электроснабжения, а огнем выжжены обширные территории лесов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, власти штата Виктория сообщили, что в условиях экстремальной жары, установившейся с середины недели, огонь охватил более 300 тыс. гектаров лесных массивов. По всему штату продолжают бушевать как минимум 10 крупных пожаров.

    В соседнем штате Новый Южный Уэльс пожары вблизи границы с Викторией достигли максимального уровня опасности - объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным Сельской пожарной службы, температура воздуха в отдельных районах поднималась до 40–45 градусов.

    В результате пожаров в штате Виктория было разрушено более 130 строений, включая жилые дома. Около 38 тыс. домов и предприятий остались без электричества. Эти пожары стали крупнейшими в регионе со времен катастрофического "Черного лета" 2019–2020 годов, когда огонь уничтожил территорию, сопоставимую по площади с Турцией, и унес жизни 33 человек.

    "Там, где это возможно, пожары будут взяты под контроль", - заявила журналистам премьер-министр штата Виктория Джасинта Аллан, добавив, что на местах работают тысячи пожарных.

    Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз предупредил об "экстремально опасных" погодных условиях, способствующих распространению огня, особенно в Виктории, где значительная часть территории объявлена зоной бедствия.

    Один из крупнейших пожаров, бушующий в районе города Лонгвуд, примерно в 112 км к северу от Мельбурна, уничтожил около 130 тыс. гектаров лесов, 30 строений, а также виноградники и сельскохозяйственные угодья.

    Десятки населенных пунктов вблизи очагов возгорания были эвакуированы, многие национальные парки и кемпинги закрыты.

    По данным национальной метеорологической службы, в субботу на большей части штата Виктория действовало предупреждение о сильной жаре, а в ряде регионов страны, включая Новый Южный Уэльс, - предупреждение о пожароопасной погоде. В Сиднее температура достигла 42,2 °C, что более чем на 17 градусов превышает средний январский максимум.

