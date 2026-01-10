Сирийская армия заявляет, что полностью очистила Алеппо от СДС

Сирийская армия объявила о полном взятии под контроль провинции Алеппо, ранее находившейся под контролем Сирийских демократических сил (СДС).

Как передает Report, об этом пишет Al-Arabiya со ссылкой на заявление армии.

Согласно информации, военные завершили рейд в квартале Шейх Максуд в городе Алеппо, последнем районе где сохраняли присутствие силы СДС. Это свидетельствует о полном контроле над Алеппо, где последние несколько дней продолжалось противостояние между армией и СДС.

Ранее сирийская армия заявила, что контролирует уже 90% территории Алеппо.

Напомним, 10 марта 2025 года СДС подписали с властями Сирии соглашение о вхождении в состав сил безопасности, подчиняющихся новым властям. Документ был подписан в ходе встречи президента Ахмеда аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди. Соглашение также предусматривает прекращение огня на всей территории Сирии, а СДС обязуются поддерживать новые сирийские власти. Однако Сирийские демократические силы отказались выполнять свои обязательства по соглашению, что привело к возобновлению боев между сирийской армией и силами СДС, базировавшимися в Алеппо.