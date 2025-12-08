İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 21 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:14
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 21 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının icarəsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 41,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,3 % çoxdur.

    İcarə daxilolmaları proqnozdan 32,5 % çox icra edilib.

    Xatırladaq ki, bu il ƏMDX büdcəyə 46 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 11 ay ərzində həmin məbləğin 90,4 %-i təmin olunub.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət əmlakı icarə gəlirləri

    Son xəbərlər

    11:34

    İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    11:28

    Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülür

    Daxili siyasət
    11:28
    Foto

    Bakıda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    11:28

    "Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""da

    Biznes
    11:28
    Foto

    İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:27

    Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa verib

    Digər ölkələr
    11:26

    Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    11:24

    Rusiyada qatar avtomobillə toqquşub, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti