Доходы госбюджета Азербайджана от аренды госимущества увеличились на 21,3%

Поступления государственный бюджет по линии Государственной службы по вопросам имущества (ГСВИ)от аренды государственного имущества составили 41,6 млн манатов, что на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, доходы от аренды исполнены на 32,5% выше прогнозного уровня.

Напомним, что в этом году ГСВИ должна перечислить в бюджет 46 млн манатов. Таким образом, за 11 месяцев обеспечено 90,4% от этой суммы.