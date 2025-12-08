Доходы госбюджета Азербайджана от аренды госимущества увеличились на 21,3%
Финансы
- 08 декабря, 2025
- 11:43
Поступления государственный бюджет по линии Государственной службы по вопросам имущества (ГСВИ)от аренды государственного имущества составили 41,6 млн манатов, что на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, доходы от аренды исполнены на 32,5% выше прогнозного уровня.
Напомним, что в этом году ГСВИ должна перечислить в бюджет 46 млн манатов. Таким образом, за 11 месяцев обеспечено 90,4% от этой суммы.
