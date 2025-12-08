ARDNF 11 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib
Maliyyə
- 08 dekabr, 2025
- 11:06
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) dövlət büdcəsinə transfertlər 13 milyard 274,3 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,3 % çoxdur.
Xatırladaq ki, bu il ARDNF büdcəyə 14 milyard 481 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 11 aylıq ödəniş tam icra edilib.
Son xəbərlər
11:34
İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edibMədəniyyət siyasəti
11:31
Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaqBiznes
11:28
Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülürDaxili siyasət
11:28
Foto
Bakıda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
11:28
"Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""daBiznes
11:28
Foto
İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:27
Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa veribDigər ölkələr
11:26
Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibHadisə
11:24