ГНФАР полностью выполнил бюджетный план по трансфертам за 11 месяцев
Финансы
- 08 декабря, 2025
- 11:47
Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) полностью выполнил бюджетные обязательства за 11 месяцев, перечислив в государственный бюджет 13,27 млрд манатов.
Как передает Report со ссылкой на данные Минфина, в январе–ноябре объем трансфертов Фонда составил 13 млрд 274,3 млн манатов, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно утвержденному бюджету, в 2025 году ГНФАР должен перечислить в госбюджет 14 млрд 481 млн манатов. Таким образом, 11-месячный план по перечислениям уже полностью выполнен.
