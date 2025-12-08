ГНФАР полностью выполнил бюджетный план по трансфертам за 11 месяцев

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) полностью выполнил бюджетные обязательства за 11 месяцев, перечислив в государственный бюджет 13,27 млрд манатов.

Как передает Report со ссылкой на данные Минфина, в январе–ноябре объем трансфертов Фонда составил 13 млрд 274,3 млн манатов, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно утвержденному бюджету, в 2025 году ГНФАР должен перечислить в госбюджет 14 млрд 481 млн манатов. Таким образом, 11-месячный план по перечислениям уже полностью выполнен.