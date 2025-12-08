Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ГНФАР полностью выполнил бюджетный план по трансфертам за 11 месяцев

    Финансы
    • 08 декабря, 2025
    • 11:47
    ГНФАР полностью выполнил бюджетный план по трансфертам за 11 месяцев

    Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) полностью выполнил бюджетные обязательства за 11 месяцев, перечислив в государственный бюджет 13,27 млрд манатов.

    Как передает Report со ссылкой на данные Минфина, в январе–ноябре объем трансфертов Фонда составил 13 млрд 274,3 млн манатов, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Согласно утвержденному бюджету, в 2025 году ГНФАР должен перечислить в госбюджет 14 млрд 481 млн манатов. Таким образом, 11-месячный план по перечислениям уже полностью выполнен.

    ARDNF 11 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib
