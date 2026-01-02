Президент Мексики прервала пресс-конференцию из-за уведомления о землетрясении
Другие страны
- 02 января, 2026
- 20:16
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прервала пресс-конференцию из-за уведомления о землетрясении
Как сообщает Report, трансляция пресс-конференции велась на YouTube.
Отметим, что выступление Шейнбаум было приостановлено из-за прозвучавших сирен, уведомляющих о землетрясении в штате Герреро.
Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
