Президент Мексики прервала пресс-конференцию из-за уведомления о землетрясении

    • 02 января, 2026
    • 20:16
    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прервала пресс-конференцию из-за уведомления о землетрясении

    Как сообщает Report, трансляция пресс-конференции велась на YouTube.

    Отметим, что выступление Шейнбаум было приостановлено из-за прозвучавших сирен, уведомляющих о землетрясении в штате Герреро.

    Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

