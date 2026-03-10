BƏƏ PUA hücumundan sonra iri neft emalı zavodunun fəaliyyətini dayandırıb
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 18:32
BƏƏ yanğına səbəb olan PUA zərbəsindən sonra ehtiyat tədbiri kimi iri Ər-Rüveys neft emalı kompleksinin fəaliyyətini dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "Bloomberg" məlumat yayıb.
"Abu Dhabi National Oil Co." (ADNOC) dövlət şirkəti müəssisədə zərərin qiymətləndirilməsini aparır.
Qeyd olunub ki, zavodun emal gücü sutkada 922 min barel neft təşkil edir.
Son xəbərlər
18:58
Adrien Rabyo cəzalandığı üçün "Milan"ın növbəti oyununu buraxacaqFutbol
18:54
İsrail Beyrutda "Hizbullah" obyektlərinə yeni zərbələr dalğası başladıbDigər ölkələr
18:52
Finlandiya Prezidenti İranın Naxçıvana hücumu ilə əlaqədar Azərbaycana dəstəyini ifadə edibXarici siyasət
18:41
Foto
Ceyhun Bayramov və Seyf bin Raşid Əl-Cahvari Yaxın Şərqdə artan gərginliyi müzakirə ediblərXarici siyasət
18:32
Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi ölən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yayıbDigər
18:32
BƏƏ PUA hücumundan sonra iri neft emalı zavodunun fəaliyyətini dayandırıbDigər ölkələr
18:27
Foto
Azərbaycan və Özbəkistanın Hesablama Palataları əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədirMaliyyə
18:23
Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Avropa Açıq çempionatını 12 medalla başa vurublarFərdi
18:18