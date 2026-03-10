Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ОАЭ приостановили работу крупного НПЗ после атаки беспилотника

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 18:25
    ОАЭ приостановили работу крупного НПЗ после атаки беспилотника

    ОАЭ приостановили работу крупного нефтеперерабатывающего комплекса Эр-Рувайс в качестве меры предосторожности после удара беспилотника, вызвавшего пожар.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Государственная компания Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) проводит оценку ущерба на предприятии.

    Отмечается, что мощность переработки завода составляет 922 тыс. баррелей нефти в сутки.

    ADNOC НПЗ Ruwais беспилотник
    BƏƏ PUA hücumundan sonra iri neft emalı zavodunun fəaliyyətini dayandırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:54

    Глава МИД Азербайджана и посол Омана обсудили расширение двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    18:44

    Израиль наносит новую серию ударов по объектам "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    18:41

    В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин Азербайджана

    Внешняя политика
    18:39

    Объявлены победители третьей волны программы развития Азада Мирзаджанзаде

    Наука и образование
    18:34

    Хатаинский район лидирует по госипотеке в Баку

    Финансы
    18:33

    Палата оценщиков: Региональные риски не влияют на рынок недвижимости Азербайджана

    Бизнес
    18:25

    ОАЭ приостановили работу крупного НПЗ после атаки беспилотника

    Другие страны
    18:20
    Видео

    Haber Global подготовил репортаж о гумпомощи из Азербайджана в Иран

    В регионе
    18:19

    В Милли Меджлисе могут рассмотреть вопрос о переименовании трех сел в Губе

    Милли Меджлис
    Лента новостей