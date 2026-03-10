ОАЭ приостановили работу крупного НПЗ после атаки беспилотника

ОАЭ приостановили работу крупного нефтеперерабатывающего комплекса Эр-Рувайс в качестве меры предосторожности после удара беспилотника, вызвавшего пожар.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Государственная компания Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) проводит оценку ущерба на предприятии.

Отмечается, что мощность переработки завода составляет 922 тыс. баррелей нефти в сутки.