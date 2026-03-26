Banqladeşdə avtobusun çaya düşməsi nəticəsində 18 nəfər ölüb
- 26 mart, 2026
- 07:45
Mərkəzi Banqladeşdə sərnişin avtobusunun Padma çayına düşməsi nəticəsində ən azı 18 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Star" qəzeti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, sərnişinləri daşıyan avtobus pontonda bərəyə minmək üçün gözləyərkən çaya düşüb.
Gəmidə təxminən 40 nəfər olub, 11 sərnişin sahilə təkbaşına çatmağı bacarıb.
Xilasedicilər qəzadan altı saat sonra avtobusu çay yatağından çıxarıblar. On səkkiz nəfərin meyiti tapılıb, bir neçə sərnişin itkin düşüb.
