İran parlamentində Hörmüz boğazı ilə bağlı yeni qanun layihəsi müzakirə olunub
- 12 aprel, 2026
- 22:42
İran parlamentində Hörmüz boğazı ilə bağlı yeni qanun layihəsi müzakirə olunub.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, İran bu layihə ilə Hürmüz boğazının idarə olunmasında yeni mərhələyə qədəm qoymaq istəyir.
"Bu layihə ilə İran Hürmüz boğazının idarə olunmasında yeni mərhələyə qədəm qoyacaq və düşmən ölkələrin donanmalarının boğazdan keçidi qadağan ediləcək", - məlumatda bildirilib.
İran parlamentinin sədri Məhəmmədbaqer Qalibaf isə bildirib ki, İrana hücum təkrarlanarsa, İslam Respublikasının cavabı daha sərt olacaq.
"Əgər bizi bir daha sınağa çəkərlərsə, onlara daha böyük bir dərs verəcəyik. Əgər döyüşsəniz, döyüşəcəyik və əgər məntiqlə gəlsəniz, məntiqlə qarşılıq verəcəyik", - sözlərini ABŞ Prezidenti Donald Trampa ünvanlayan Qalibaf İranın təslim olmayacağını xatırladıb.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə aviazərbələr endirib. Elə həmin gün zərbələr nəticəsində İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar keçirilib.