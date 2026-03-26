В Бангладеш автобус упал в реку, есть погибшие
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 08:08
В центральной части Бангладеш пассажирский автобус упал в реку Падма, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на газету The Daily Star, автобус с пассажирами ожидал очереди на въезд на паром по понтонной переправе, когда сорвался в реку.
По данным издания, в транспортном средстве находились около 40 человек. Одиннадцати пассажирам удалось самостоятельно выбраться на берег.
Спасатели подняли автобус со дна реки спустя шесть часов после аварии. На данный момент обнаружены тела 18 погибших, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
