Səudiyyə Ərəbistanı PUA hücumlarına görə İraq səfirinə etiraz notası təqdim edib
- 12 aprel, 2026
- 22:15
Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İraqın krallıqdakı səfiri Sufiya Talib əs-Süheyli çağırıb və İraq ərazisindən Səudiyyə Ərəbistanına, Fars körfəzinin digər ölkələrinə endirilən pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) zərbələri ilə əlaqədar ona etiraz notası təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının xarici siyasət idarəsinin bəyanatında bildirilir.
Məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər nazirinin müavini Sud əs-Sati krallığa və Fars körfəzinin qardaş dövlətlərinə təsir edən davamlı hücumları və təhdidləri pisləyib.
Ər-Riyadda vurğulanıb ki, İraq tərəfi bu cür təhdid və hücumların qarşısının alınmasına görə məsuliyyət daşımalıdır, həmçinin dövlətlərin suverenliyinə hər cür qəsdin və regionda sabitliyi pozmaq cəhdlərinin qətiyyətlə rədd edildiyi bir daha təsdiqlənib.
Qeyd olunur ki, ABŞ və İran arasında elan edilmiş iki həftəlik atəşkəs başlayandan bəri, Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla ərəb ölkələrindəki bir sıra obyektlərə silsilə dron hücumları qeydə alınıb. Daxil olan məlumata görə, dronların bir hissəsi silahlı qruplaşmalar tərəfindən İraq ərazisindən buraxılıb.