Саудовская Аравия вручила послу Ирака ноту протеста из-за атак дронов

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака в королевстве Суфию Талиб ас-Сухейль и вручило ей ноту протеста в связи с ударами беспилотников, осуществленными с территории Ирака по Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Суд ас-Сати осудил продолжающиеся нападения и угрозы, затрагивающие королевство и братские государства Персидского залива.

В Эр-Рияде подчеркнули, что иракская сторона должна нести ответственность за предотвращение подобных угроз и атак, а также подтвердили решительное неприятие любых посягательств на суверенитет государств и попыток дестабилизации ситуации в регионе.

Отмечается, что с начала объявленного 7 апреля двухнедельного перемирия между США и Ираном в Персидском заливе была зафиксирована серия атак беспилотников по ряду объектов в арабских монархиях, включая Саудовскую Аравию. По поступавшей информации, часть дронов была запущена вооруженными группировками с территории Ирака.