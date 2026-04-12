    Саудовская Аравия вручила послу Ирака ноту протеста из-за атак дронов

    • 12 апреля, 2026
    • 20:21
    Саудовская Аравия вручила послу Ирака ноту протеста из-за атак дронов

    Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака в королевстве Суфию Талиб ас-Сухейль и вручило ей ноту протеста в связи с ударами беспилотников, осуществленными с территории Ирака по Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

    Согласно информации, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Суд ас-Сати осудил продолжающиеся нападения и угрозы, затрагивающие королевство и братские государства Персидского залива.

    В Эр-Рияде подчеркнули, что иракская сторона должна нести ответственность за предотвращение подобных угроз и атак, а также подтвердили решительное неприятие любых посягательств на суверенитет государств и попыток дестабилизации ситуации в регионе.

    Отмечается, что с начала объявленного 7 апреля двухнедельного перемирия между США и Ираном в Персидском заливе была зафиксирована серия атак беспилотников по ряду объектов в арабских монархиях, включая Саудовскую Аравию. По поступавшей информации, часть дронов была запущена вооруженными группировками с территории Ирака.

    Səudiyyə Ərəbistanı PUA hücumlarına görə İraq səfirinə etiraz notası təqdim edib

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей