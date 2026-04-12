İran ABŞ-nin uranın zənginləşdirilməsindən imtina tələbini rədd edib
- 12 aprel, 2026
- 22:29
İran İslamabadda ABŞ ilə danışıqlar zamanı Vaşinqtonun uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq və müvafiq sənaye infrastrukturunu ləğv etmək tələbini rədd edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Tehran həmçinin Hörmüz boğazını gəmiçilik üçün tamamilə açmağa və HƏMAS, "Hizbullah" və Yəmənin "Ənsar Allah" (husilər) hərəkatına maliyyə dəstəyini dayandırmağa razılaşmayıb.
Xatırladaq ki, aprelin 11-də İslamabadda İran və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında bir neçə raund danışıqlar keçirilib. İran tərəfinə parlamentin spikeri Məhəmməd Baqir Qalibaf, Amerika tərəfinə isə vitse-prezident Cey Di Vens başçılıq edib.
Görüşün yekunlarına görə tərəflər münaqişənin uzunmüddətli nizamlanması məsələsi üzrə razılıq əldə edə bilməyiblər.